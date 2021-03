Jennifer Lopez und Alex Rodriguez: Beziehung noch zu retten?

Jennifer Lopez und Alex Rodriguez arbeiten offenbar an ihren Differenzen. Das Paar hat Berichten zufolge vor kurzem seine zweijährige Verlobung beendet, aber sie haben sich nun gegen die Trennungsvorwürfe zur wehr gesetzt und betonen nun, dass sie an ihren Differenzen arbeiten.

In einem gemeinsamen Statement sagten sie dem „People“-Magazin: „Wir arbeiten uns durch einige Dinge.“ Und eine Insider hat zudem behauptet, dass sie nur „einen wunden Punkt“ getroffen haben, aber nie vollständig getrennt waren. Der Insider fügte über die Beziehung des Paares hinzu: „Sie haben sich nie offiziell getrennt und darüber gesprochen, sind aber immer noch zusammen. Sie hatten nur eine unruhige Phase. Aber sie haben sich nicht getrennt … Sie arbeitet in der Dominikanischen Republik und er ist in Miami, also ist es schwer, sich zu sehen, besonders mit der Quarantäne und COVID, aber sie wollen versuchen, zusammen zu bleiben.“

Ihre Kommentare kommen, nachdem ein anderer Insider behauptete, Jennifer und Alex hätten sich nach vier gemeinsamen Jahren getrennt.

Foto: (c) STPR / PR Photos