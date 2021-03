Jessica Simpson überwältigt von Jeans

Jessica Simpson (40) fühlte sich unfassbar gut, als sie „zum ersten Mal seit Monaten“ eine Jeans anzog. Sie nutzte die sozialen Medien, um ihre Aufregung darüber zu teilen, dass sie inmitten der Coronavirus-Pandemie zum ersten Mal seit langer Zeit wieder Jeans trug.

Sie teilte ein Bild von ihr in einer Jeans und schrieb auf Instagram: „Meine Freunde und meine Familie scherzen alle darüber, wie sehr es sich für mich gelohnt hat, während der Pandemie ein Stubenhocker zu sein, weil ich mein Prärie-Märchen von einem Zuhause nicht verlassen musste … Ich habe mich sehr gefreut, zum ersten Mal seit Monaten wieder eine Jeans anzuziehen. Es fühlte sich gut an, wieder in meine Jeans zu schlüpfen … mit meiner Familie einen Katzensprung entfernt.“

