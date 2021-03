Justin Bieber: Naiv und wenig empathisch

So beschreibt er sich gerade selbst! Justin Bieber hat zugegeben, dass er in der Vergangenheit die Probleme von Frauen nicht wahrgenommen hat. Er hat zugegeben, dass er nicht „einfühlsam gegenüber Frauen“ war, als er jünger war, da er viele der Themen rund um die Ungleichheit der Geschlechter nicht verstand. Aber er „lernt jeden Tag“, in der Hoffnung, besser informiert zu sein.

In einem Posting auf Instagram erklärte er: „Ich weiß, dass ich in der Vergangenheit naiv und nicht empathisch gegenüber Frauen gewesen bin und ihre Kämpfe übersehen habe. Ich lerne jeden Tag an der Seite meiner Frau, wenn ich all die Kämpfe sehe, mit denen sie konfrontiert ist und die ich nie erleben werde. Ich verpflichte mich, besser und bewusster mit den Kämpfen von Frauen umzugehen, mit denen Männer nie konfrontiert werden!!! Frauen, ihr seid Superheldinnen und verdient es, heute (Weltfrauentag) und jeden Tag gefeiert zu werden.“

Justin ist mit Hailey Bieber verheiratet.

