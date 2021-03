Justin Bieber schwänzt die Grammys

Justin Bieber (27) hat die Grammy-Verleihung geschwänzt, um mit seiner Frau Hailey Bieber auf Date-Night zu gehen. Er bekam bei der Verleihung am Sonntagabend (14.03.21) seinen ersten Preis für die beste Country-Duo-/Gruppen-Performance für „10,000 Hours“ mit Dan+ Shay. Allerdings entschied er sich dafür, seine bessere Hälfte zu einem romantischen Dinner ins Sant’olina in Beverly Hills zu begleiten, anstatt zur Preisverleihung zu gehen.

Eine Quelle erzählte „Entertainment Tonight“: „Justin und Hailey Bieber hatten ein Abendessen im Sant’olina in Beverly Hills. Sie kamen gegen 19 Uhr rein und lagen sich süß in den Armen. Sie setzten sich an einen Sechs-Personen-Tisch, hatten den Tisch aber für sich allein und saßen nebeneinander auf der gleichen Seite des Tisches. Sie blickten nach außen zu den anderen Restaurantbesuchern. Sie sahen beide großartig und glücklich aus. Als sie hinausgingen, um zu gehen, lagen sie sich wieder in den Armen.“

Foto: (c) PR Photos