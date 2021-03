Kaia Gerber: So kann sie es kontrollieren

Kaia Gerber (19) sprüht ihr Parfüm zuerst auf einen Spiegel, bevor sie es mit dem Finger aufträgt. Das Model hat die ungewöhnliche Art verraten, wie sie Parfüm auf ihren Körper aufträgt, um zu „kontrollieren“, wie viel sie aufträgt.

Sie sagte gegenüber der „Vogue“: „Ich weiß nicht, ob das eine Sache ist, die viele Leute machen, aber ich sprühe das Parfüm gerne zuerst auf einen Spiegel und auf diese Weise kann ich mit meinem Finger kontrollieren, wo es hingeht und wie viel ich auftragen möchte.“

Das Gesicht von Marc Jacobs‘ Daisy Parfüm fügte hinzu, wie sie es „in verschiedenen Bereichen (je nach ihrer Stimmung) platziert.“ Kaia verriet außerdem, dass sie „eine Million“ Kristalle in ihrem Haus verstreut hat. Sie erzählte: „Ich stehe sehr auf Kristalle – ich habe ungefähr eine Million davon überall in meinem Schlafzimmer – und ich ‚lade‘ sie im Mondlicht auf, besonders bei Vollmond. Ich bin so ein komischer Kauz.“

Foto: (c) Landmark / PR Photos