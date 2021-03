Kate Winslet: Jodie Foster ist immer authentisch

Kate Winslet (45) hat Jodie Foster (58) als ihre Hollywood-Ikone gepriesen. Sie wurde nach ihrer Lieblingsperson in Hollywood befragt und lobte Kate dafür, dass sie immer „authentisch zu sich selbst steht“.

Sie sagte gegenüber der „Vogue“: „Jodie Foster, weil sie immer ganz, ganz authentisch sich selbst treu ist.“

Und die Schauspielerin gestand auch, dass sie in Guy Pearce verknallt ist. Auf die Frage, in wen sie als junges Mädchen verknallt war, gab sie in der kommenden Ausgabe der Zeitschrift „Vogue“ zu: „Das ist so einfach: Guy Pearce. Ich war in ihn verliebt, seit ich 11 Jahre alt war. Wir haben den gleichen Geburtstag. Ich glaube, ich bin immer noch ein bisschen verknallt in ihn, wenn ich ganz ehrlich bin.“

Foto: (c) Landmark / PR Photos