Kate Winslet und die Jagd nach Fossilien

Das war nicht immer so, aber Kate Winslet (45) ist eine begeisterte Fossilienjägerin geworden. Sie hat eine Leidenschaft für die Fossilienjagd entwickelt, nachdem sie mit einem Paläontologen zusammengearbeitet hat, um sich auf ihre Rolle in „Ammonite“ vorzubereiten, dem romantischen Drama, das von Francis Lee geschrieben und inszeniert wurde.

Kate, die in dem Film die echte Paläontologin Mary Anning spielt, sagte: „Ich habe mit einem wunderbaren Paläontologen gearbeitet und er kennt jeden Winkel. Ich habe auch ein Stück vom Schädel eines Ichthyosauriers gefunden und konnte es identifizieren. Ich war sehr stolz auf mich. Es war wirklich aufregend. Er lag fast an der Wasserlinie, als die Flut zurückging – versteckt in einem Felspool.“

Kate spielt die Hauptrolle in dem Film an der Seite von Saoirse Ronan, und die Handlung dreht sich um ihre Beziehung.

