Kendall Jenner will „unbedingt“ Kinder

Es ist offenbar ein großer Wunsch! Kendall Jenner (25) will „unbedingt“ Kinder. Sie ist das einzige Mitglied der Kardashian/Jenner-Familie, das derzeit keine Kinder hat, aber das könnte sich bald ändern, denn sie hat zugegeben, dass sie unbedingt Mutter werden möchte.

In einem Trailer für die letzte Staffel von ‚Keeping Up with the Kardashians‘ – die am 18. März Premiere feiert – sagte Kendall: „Ich will unbedingt Kinder. Und zwar bald.“ Kendall hat in der Vergangenheit bereits darüber gesprochen, dass sie „Baby-Fieber“ hat, aber sie hat auch gesagt, dass sie gerne die Rolle der Tante für die Kinder ihrer Geschwister spielt, weil sie sie an ihre Eltern zurückgeben kann, wenn ihr die Betreuung „zu viel“ wird.

Kendalls Sinneswandel, wenn es darum geht, eigene Kinder zu haben, kommt nicht von ungefähr! Letzten Monat hat sie ihre Romanze mit NBA-Star Devin Booker auf Instagram offiziell gemacht.

