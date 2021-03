Kerry Katona und der Kinderwunsch

Kerry Katona (40) will kein weiteres Kind. Sie erlitt eine potenziell tödliche Präeklampsie, als sie ihr jüngstes Kind erwartete, und möchte ihrem Körper das nicht noch einmal zumuten. Und obwohl Kerry und ihr Verlobter Ryan Mahoney offen für die Idee einer Leihmutterschaft sind, gab sie zu, dass dies noch ein „langer Weg“ wäre und sie lieber nicht noch einmal Nachwuchs bekommen möchte.

Sie erzählte dem Closer Magazin: „Ich bin fast gestorben, als ich DJ zur Welt brachte, ich wäre körperlich nicht in der Lage, ein Kind auszutragen. Wenn wir mehr haben, würden wir eine Leihmutterschaft machen, aber so weit sind wir noch lange nicht. Wir wollen erst ein Haus besitzen, und mit fünf Kindern haben wir schon ein Tollhaus. Ich habe Ryan einen Hund gekauft, den er wie ein Kind behandelt, also sollte das mehr als genug sein … Ich bin nicht wie Katie (Price), ich will nicht noch eine Million Kinder!“

Mal sehen was die Zukunft bringt!

