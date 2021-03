Khloe Kardashian: Liebe dich selbst!

Khloe Kardashian liebt eine tägliche Routine und nimmt sich immer Zeit für sich selbst. Sie sagt, dass es „hilfreich“ für ihre mentale Gesundheit ist, aktiv und gesund zu bleiben. Es ist wichtig sich fit zu halten und sich gesund zu ernähren und sagt, dass sie es liebt, einer Routine zu folgen.

Aber wie passt das in den Alltag einer Mutter und Geschäftsfrau: „Routinen! Ich liebe es, Routinen zu folgen, weil ich dann weiß, dass ich jeden Tag alle Kästchen abhake.“ Sie stellt sicher, dass sie jeden Tag irgendeine Form von Bewegung macht, entweder eine lange Wanderung mit ihrer Mutter Kris Jenner und ihren Schwestern oder ein „intensives Workout“.

Im Gespräch mit „Cosmopolitan UK“ fügte sie hinzu: „Gesundheit und Wellness sind etwas, das mir sehr am Herzen liegt. Ich denke, es ist so wichtig, sich von innen heraus um sich selbst zu kümmern. Aktiv und gesund zu bleiben ist die beste Medizin für einen glücklichen Geist und ein glückliches Herz, also versuche ich, jeden Tag etwas zu tun, das mir gut tut. Ob es nun ein langer Spaziergang mit meiner Mutter oder meinen Schwestern ist oder ein intensives Workout, ich finde, dass es für meine geistige Gesundheit sehr hilfreich ist, aktiv zu bleiben. Mehr denn je denke ich, dass es für jeden von uns wichtig ist, sich Zeit zu nehmen, um die Dinge zu tun, die unseren Geist und Körper gut fühlen lassen.“

Hier findet ihr das komplette Interview!

Foto: (c) Sushi / PR Photos