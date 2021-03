Kishi Bashi: Neue Single „Wait For Springtime“ jetzt online

Kishi Bashi hat heute seine neue EP „Emigrant“ für den 2. April 2021 über Joyful Noise Recordings angekündigt, ein Add-On zu seinem von der Kritik gefeierten Album „Omoiyari“ aus dem Jahr 2019.

Die wehmütige, jahreszeitlich benannte erste Single der EP „Wait For Springtime“ ist ab sofort erhältlich. „Dies ist ein Lied über die Vorfreude und Hoffnung auf die Zeitenwende, die nach der Pandemie kommen soll”, erklärt Kaoru Ishibashi aka Kishi Bashi. „Auch wenn die Sehnsucht, sich in den Armen des anderen zu umarmen und zu weinen, im Moment eine schwache Erinnerung sein mag, wissen wir in unserem Innersten, dass wir im sprichwörtlichen Frühling üppig zurückschlagen werden.“

Die neue Kollektion mit sechs Songs enthält vier Eigenkompositionen und zwei Coverversionen von Regina Spektors „Laughing With“ und Dolly Partons „Early Morning Breeze“, die beide bereits Anfang des Jahres veröffentlicht wurden. Die „Emigrant“ EP wurde im letzten Jahr arrangiert und aufgenommen und dient als Zeitkapsel des Jahres 2020, da sie über die Ängste der COVID-19-Pandemie, die Annehmlichkeiten der Natur, die Rohstoff-Konflikte und die Widerstandsfähigkeit, die aus diesem Kampf entsteht, meditiert.

Foto: (c) Rachael Renee Levasseur