„Kitchen Impossible“: Best Friends Edition – Tim Raue, Alexander Herrmann und Tim Mälzer

In dieser Kitchen Impossible „Best Friends Edition“ treten Tim Mälzer, Tim Raue und Alexander Herrmann gegeneinander an, um von Angesicht zu Angesicht herausfinden, wer der Beste unter ihnen ist. Als erstes geht es für Tim Mälzer und Tim Raue nach Wachenroth, in die fränkische Heimat von Alexander Herrmann. In der „Best Friends Edition“ treten jeweils zwei Freunde und geschätzte Kollegen im direkten Wettbewerb gegeneinander an.

Tim Mälzers kulinarische Kontrahenten Tim Raue und Alexander Herrmann werden von ihm im Darmstädter Hundertwasserhaus mit der Box überrascht, doch es ist keine Aufgabe für wahre Freunde! Denn Tim Mälzer kennt seine beiden Koch-Buddys gut genug, um zu wissen, dass sie sich in keinster Weise mit den Geschmackswelten der iranischen Küche auskennen. Eine Tatsache, die Mälzer gnadenlos für sich ausnutzt.

Im letzten Duell hat Aufgabensteller Tim Raue die beiden Kontrahenten Tim Mälzer und Alexander Herrmann zu niemand geringerem als The Duc Ngo geschickt. Im „893 Ryotei“ gilt es, eine Sushi & Sashimi Platte zuzubereiten. Wie werden die beiden sich schlagen?

21.03.21, 20:15 | Kitchen Impossible | Best Friends Edition

Foto: TVNOW / Markus Hertrich