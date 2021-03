„Let’s Dance 2021“: Für Kim Riekenberg ist Schluss

Nachdem sich Vanessa Neigert letzte Woche bereits von „Let’s Dance“ verabschieden musste, ging Deutschlands schönste Tanzshow gestern mit 13 Stars und ihren Profitänzern in die zweite reguläre Live-Show. Für einen Gänsehautmoment sorgte Auma Obama, die mit ihrer Salsa kenianisch-kubanisches Feeling nach Deutschland brachte und damit vor allem Motsi Mabuse zu Tränen rührte: „Diese Authentizität, der Ursprung des Tanzes, wie es aussieht, dein Kopftuch – das bedeutet so viel für so viele Menschen …“

Den Unterhaltungsfaktor des Abends brachte Kai Ebel, der einen Cha Cha Cha zu Tom Jones‘ „Sexbomb“ aufs Parkett legte und sich dabei fühlte „als Parodie meiner selbst, aber das hat irre Spaß gemacht“. Trotz eher durchschnittlicher tänzerischer Leistung war Joachim Llambi sicher, „das wird uns noch lange in Erinnerung bleiben. Das waren fünf Minuten echtes Fernseh-Entertainment. Danke dafür!“

Die ersten zehn Punkte bei „Let’s Dance“ 2021 gab es für Rúrik Gíslason, der mit seinem Wiener Walzer bewies, dass er nicht nur in Lateintänzen eine gute Figur macht. Valentina Pahde schaffte mit ihrem Quickstep sogar die maximale Punktzahl (30 Punkte) – mehr geht nicht! Für Kim Riekenberg ist dagegen nach zwei regulären Shows schon Schluss bei „Let’s Dance“: Mit insgesamt 10 von 30 möglichen Jurypunkten mussten das Model und Tanzpartner Pasha Zvychaynyy am Ende der zweiten Live-Show „Let’s Dance“ verlassen.

Das waren die Tänze, Songs und Jurywertungen der zweiten Show:

Boxer Simon Zachenhuber (22) und Patricija Belousova (25):

Cha Cha Cha, „Take You Dancing” (Jason Derulo): 15 Punkte insgesamt

Germanistin, Soziologin, Key Note Speakerin & Journalistin Auma Obama (60) und Andrzej Cibis (33):

Salsa, „Quimbara“ (Celia Cruz): 23 Punkte insgesamt

„Prince Charming“ Nicolas Puschmann (29) und Vadim Garbuzov (33):

Tango, „Breaking Me” (Topic, A7S): 21 Punkte insgesamt

Sängerin, Entertainerin, Influencerin & Businesswoman Senna Gammour (41) und Robert Beitsch (29):

Jive, “Einmal Um Die Welt“ (Cro): 12 Punkte insgesamt

Musikerin Ilse DeLange (43) und Evgeny Vinokurov (30):

Rumba, „Time After Time” (Eva Cassidy): 17 Punkte insgesamt

Schauspieler Erol Sander (52) und Marta Arndt (31):

Cha Cha Cha, „You’re The First, The Last, My Everything” (Barry White): 12 Punkte insgesamt

Sportreporter Kai Ebel (55) und Kathrin Menzinger (32):

Cha Cha Cha, „Sexbomb“ (Tom Jones): 13 Punkte insgesamt

Moderatorin, Influencerin & Model Lola Weippert (24) und Christian Polanc (42):

Tango, “Whatever Lola Wants” (Sarah Vaughan): 21 Punkte insgesamt

Musiker Mickie Krause (50) und Malika Dzumaev (29):

Quickstep, „Help!“ (The Beatles): 11 Punkte insgesamt

Ex-Tagesschausprecher Jan Hofer (68) und Christina Luft (29):

Rumba, „Always On My Mind” (Elvis Presley): 10 Punkte insgesamt

Profi-Fußballspieler Rúrik Gíslason (33) und Renata Lusin (33):

Wiener Walzer, „Powerful (Major Lazer, Ellie Goulding, Tarrus Riley): 27 Punkte insgesamt

Model Kim Riekenberg (26) und Pasha Zvychaynyy (29):

Cha Cha Cha, „Head, Shoulders, Knees & Toes” (Ofenbach, Quarterback): 10 Punkte insgesamt

Schauspielerin Valentina Pahde (26) und Valentin Lusin (33):

Quickstep, „Whatever It Takes” (Milow): 30 Punkte insgesamt

Foto: (c) TVNOW / Stefan Gregorowius