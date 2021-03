Let’s Dance 2021: Wer ist raus? Vanessa Neigert und Alexandru Ionel schaffen es nicht!

Erfolgreicher Tanzwettkampf: Gestern mussten die Paare erstmals in Einzeltänzen ihr Können beweisen. Dabei musste Rúrik Gíslason nicht zittern, denn er sicherte sich bereits in der „Kennenlernshow“ das Direktticket und brauchte um seinen Einzug in die 2. Live-Show am nächsten Freitag nicht bangen. Zittern mussten stattdessen Senna Gammour, Vanessa Neigert und Kai Ebel. Getroffen hat es letztlich Sängerin Vanessa Neigert und Profitänzer Alexandru Ionel: Mit insgesamt 9 Jurypunkten für ihre Salsa (Tres Deseos, Gloria Estefan) mussten sie den Tanzwettbewerb als erstes Paar verlassen.

Für große Begeisterung sorgten zwei Männer und ein Cha Cha Cha. Zum ersten Mal gab es bei „Let’s Dance“ einen rein männlichen Tanz. „Prince Charming“ Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov tanzten sich mit „It’s Raining Men“ (The Weather Girls, 18 Punkte gesamt) in die Juryherzen. Motsi Mabuse: „Ich liebe es! Ich mag es so offen, ich mag deine Energie, du hast das Beste gemacht und es war Spaß pur. Sehr schön.“ Jorge González: „Das war Leidenschaft pur. Weiter so.“ Joachim Llambi: „Herzlichen Glückwunsch, super Anfang.“

Die Höchstpunktzahl räumte Rúrik Gíslason ab: Der Profi-Fußballspieler begeisterte mit Renata Lusin (Salsa, Vivir Mi Vida, Marc Anthony: 24 Punkte gesamt). Motsi Mabuse: „Ich bin positiv überrascht, so etwas zu zaubern, ich mag das!“ Jorge González: „Sehr gut, mega!“ Joachim Llambi: „Der Look ist sensationell. Du hast vollen Einsatz gegeben.“

Victoria Swarovski führte neben Daniel Hartwich durch die Show. In der Jury vergaben Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González die Punkte. Die schönste Show der Tanzwelt geht am kommenden Freitag, 12. März 2021, 20:15 Uhr, mit den 13 verbliebenen Paaren weiter.

„Let’s Dance“: Die Gesamtpunkte der ersten regulären Live-Show

Musikerin Ilse DeLange (43) und Evgeny Vinokurov (30):

Wiener Walzer, One And Only, Adele: 18 Punkte gesamt

Profi-Fußballspieler Rúrik Gíslason (33) und Renata Lusin (33):

Salsa, Vivir Mi Vida, Marc Anthony: 24 Punkte gesamt

Schauspielerin Valentina Pahde (26) und Valentin Lusin (33):

Tango, The Kiss Of Fire, Louis Armstrong: 23 Punkte gesamt

Germanistin, Soziologin, Key Note Speakerin & Journalistin Auma Obama (60) und Andrzej Cibis (33):

Langsamer Walzer, Natural Woman, Aretha Franklin: 12 Punkte gesamt

Sportreporter Kai Ebel (55) und Kathrin Menzinger (32):

Quickstep, Im Wagen Vor Mir, Henry Valentino: 10 Punkte gesamt

Boxer Simon Zachenhuber (22) und Patricija Belousova (25):

Wiener Walzer, Keine Rosen, Teesy: 19 Punkte gesamt

Model Kim Riekenberg (26) und Pasha Zvychaynyy (29):

Langsamer Walzer, I’m Kissing You, Des’ree: 23 Punkte gesamt

Moderatorin, Influencerin & Model Lola Weippert (24) und Christian Polanc (42):

Quickstep, Rama Lama Ding Dong, Rocky Sharpe & The Replays: 19 Punkte gesamt

Sängerin, Entertainerin, Influencerin & Businesswoman Senna Gammour (41) und Robert Beitsch (29):

Tango, Shut Up, Black Eyed Peas: 14 Punkte gesamt

„Prince Charming“ Nicolas Puschmann (29) und Vadim Garbuzov (33):

Cha Cha Cha, It’s Raining Men, The Weather Girls, Klaas: 18 Punkte gesamt

Sängerin Vanessa Neigert (28) und Alexandru Ionel (26):

Salsa, Tres Deseos, Gloria Estefan. 9 Punkte gesamt

Schauspieler Erol Sander (52) und Marta Arndt (31):

Tango, Vier Jahreszeiten: Winter, Antonio Vivaldi: 18 Punkte gesamt

Ex-Tagesschausprecher Jan Hofer (68) und Christina Luft (29):

Cha Cha Cha, Don’t Go Breaking My Heart, Elton John: 10 Punkte gesamt

Musiker Mickie Krause (50) und Malika Dzumaev (29):

Cha Cha Cha, Party Rock Anthem, L.M.F.A.O.: 7 Punkte gesamt

Opening-Tanz der Profitänzer: Blinding Lights Diamonds Ray Of Light, The Weeknd, Rihanna, Madonna.

