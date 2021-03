Lil Nas X schreibt an sich über Coming-out

Lil Nas X hat einen Brief an sein 14-jähriges Ich über sein öffentliches Coming-out geschrieben. Anlässlich der Veröffentlichung des Musikvideos zu seinem Song „Montero (Call Me By Your Name)“ hat er darüber reflektiert, wie „beängstigend“ es war, sich 2019 zu outen, aber wie wichtig es war, „Türen für viele andere queere Menschen zu öffnen, um einfach zu existieren.“

Der Grammy-Gewinner schrieb: „Lieber 14-jähriger Montero, ich habe einen Song geschrieben, in dem unser Name vorkommt. Es geht um einen Typen, den ich letzten Sommer kennengelernt habe. Ich weiß, dass wir versprochen haben, uns niemals öffentlich zu outen, ich weiß, dass wir versprochen haben, niemals „diese“ Art von schwuler Person zu sein, ich weiß, dass wir versprochen haben, mit dem Geheimnis zu sterben, aber das wird Türen für viele andere queere Menschen öffnen, einfach zu existieren. Sehen Sie, das ist sehr beängstigend für mich, die Leute werden wütend sein, sie werden sagen, dass ich eine Agenda vorantreibe. Aber die Wahrheit ist, das tue ich. Die Agenda, die Leute dazu zu bringen, sich aus dem Leben anderer Leute herauszuhalten und aufzuhören, ihnen vorzuschreiben, wer sie sein sollen. Ich sende euch Liebe aus der Zukunft. -LNX.“

In der auffälligen Promo, die voller Anspielungen auf die griechische Mythologie ist, teilt der 21-jährige Star einen Kuss mit einem Alien und tanzt mit dem Teufel, während er seine „persönliche Geschichte von Versuchung, Urteil und dem Stehen in der vollen Kraft seiner Sexualität“ erzählt.

