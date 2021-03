Lizzo: Liebe deinen Körper!

Deutlicher kann man es kaum noch sagen! Lizzo hat die Menschen dazu aufgefordert, ihren Körper so zu lieben, wie er ist. Sie hat sich bei ihren Fans und Freunden schon immer für eine positive Körperwahrnehmung eingesetzt, nun aber sagt sie, dass es sie „wirklich stört“, wenn sie „falsche Ärzte“ sieht, die auf Social-Media-Seiten ihre Urteile über die Figur anderer Menschen abgeben.

Sie teilte auf TikTok: „Ich wollte nur sagen, dass ich ein paar dieser Videos über dicke Mädchen gesehen habe, die sich gesund ernähren und aktiv bleiben, aber scheinbar nicht abnehmen können. Ich denke, diese Art von Videos sind wichtig – ob sie nun abnehmen wollen oder nicht – nur um zu zeigen, dass jeder Körper anders ist und wie er funktioniert, ist unterschiedlich. Was mich wirklich stört, sind die falschen Ärzte in den Kommentaren, die sagen: „Oh, Sie haben das“ oder „Sie könnten diese Krankheit haben“ … Nein! Nein! Was, wenn ich nur fett bin? Was, wenn das nur mein Körper ist? Nicht alle Körper sind darauf ausgelegt, schlank zu sein und ein Sixpack zu haben. Wenn Sie sich heute schlecht fühlen… denken Sie daran, dass Ihr Körper Ihr Körper ist. Niemand hat Ihren Körper. Also genießen Sie das b****.“

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos