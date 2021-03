Lupita Nyong’o: Chadwick Boseman wird fehlen

Lupita Nyong’o (38) ist bereit, das Vermächtnis ihres verstorbenen Co-Stars Chadwick Boseman in „Black Panther 2“ „neu zu interpretieren“.

Chadwick verstarb nach einem geheimen Kampf gegen den Krebs im vergangenen August. Die Schauspielerin wird in der kommenden Fortsetzung in ihre Rolle als Nakia zurückkehren und obwohl sie zugab, dass der Film ohne ihren verstorbenen Co-Star „anders“ sein wird, sind sie und der Rest der Besetzung aufgeregt, wieder an die Arbeit zu gehen, weil Regisseur Ryan Coogler einige „wirklich, wirklich aufregende“ Ideen für den Film im Kopf hat.

Im Gespräch mit „Good Morning America“ sagte sie: „Es wird natürlich anders sein, ohne unseren King in diese Welt zurückzukehren, aber ich weiß, dass wir alle engagiert sind, sein Vermächtnis in diesem neuen ‚Black Panther‘ neu zu erfinden oder weiterzuführen, und Ryan Coogler hat einige wirklich, wirklich aufregende Ideen, auf die ich mich freue, sie mit dem Rest der Familie zum Leben zu erwecken.“

Lupita weigerte sich jedoch, irgendwelche Details über den Film zu verraten.

