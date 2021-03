Megan Thee Stallion: Dinner zum Dank!

Megan Thee Stallion (26) veranstaltete ein privates Abendessen, um ihre drei Grammy-Awards zu feiern. Die Rapperin holte sich bei der Preisverleihung am Sonntag (14.03.21) drei Grammys ab und feierte mit ihrer Familie und Freunden bei einem üppigen Dinner.

Meghan veranstaltete das Fest im The Highlight Room, einer Dachterrasse in Los Angeles, wo neben Meghans Freund, dem Rapper Pardi Fontaine, auch Stars wie Taraji P. Henson und Usher anwesend waren. Wie die New York Post in ihrer Page Six-Kolumne berichtet, wurden die Gäste mit einer Reihe von luxuriösen Köstlichkeiten verwöhnt, darunter mit Ingwer-Honig glasierter Lachs sowie gebratenes Hühnchen, Hühnerfleischbällchen und gebratener Brokkoli. Außerdem genossen die Gäste Grünkohl- und Apfelsalate.

Jeder Tisch war inmitten der Pandemie acht Fuß voneinander entfernt, während Megan auf ihren eigenen Erfolg anstieß.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos