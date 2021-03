Michael Schulte veröffentlicht seine neue Single “Stay”

„Es ist kompliziert“ – ein Status, den wohl jede Beziehung irgendwann unweigerlich durchläuft. Eine ungewisse Phase, in der man sich entscheiden muss zwischen Herz und Verstand, zweiten Chancen oder endgültigen Schlussstrichen. Dafür, weiter füreinander zu kämpfen oder für immer zu resignieren. Auf seiner neuen Single „Stay“ erzählt Michael Schulte in berührenden Worten von innerer Zerrissenheit und von dem schmerzhaften Zwiespalt zu bleiben, obwohl man vielleicht besser gehen sollte. Ein Gefühl, das der Singer/ Songwriter zwar aktuell in seiner glücklichen Ehe nicht hat, doch aber aus früheren Zeiten kennt und immer wieder in Beziehungen aus seinem Umfeld beobachtet. Auf „Stay“ beschäftigt er sich nun musikalisch mit dem Thema.

Keine Angst vor großen Gefühlen, so das Motto von Michael Schulte, der allen Fans seit jeher durch seine Musik einen tiefen Einblick in sein ganz persönliches Emotionstagebuch gewährt und sich so in den vergangenen Jahren zu einer der herausragendsten Stimmen innerhalb der deutschen Popmusik entwickelt hat. Michael Schulte veröffentlicht nun mit „Stay“ den ersten Vorboten zu seinem nächsten Studioalbum!

„I should run away but I stay“ – schon die erste Zeile von Michael Schultes brandneuer Single erzählt in wenigen Worten die ganze, tragische Story, zwischen Fluchtreflex und magnetischer Anziehungskraft zu dem Herzensmenschen gefangen zu sein, von dem es einfach kein Loskommen gibt. Eine verhängnisvolle Beziehung zwischen verzehrender Hoffnung, Enttäuschung und Aufopferung bis hin zur Selbstzerstörung. Denn die Liebe – soviel ist bekannt – kann manchmal ganz schön kompliziert sein.

Geschrieben wurde der Song von der geballten Hit-Kompetenz: Michael selbst, Tom Gregory, Molly Irvine (u.a. Hit des Jahres 2020 – Topic „Breaking Me“) und Abaz & X-plosive (Produzenten Team, u.a. Rea Garvey „Is It Love?“). Gemixt wurde der Song von Topic.

Foto: (c) Universal Music