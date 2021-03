Moby kündigt sein neues Album „Reprise“ an

Moby kündigt sein Album Reprise an. Es erscheint am 28. Mai 2021 bei Deutsche Grammophon. Auf Reprise vertieft sich der US-Musiker in persönliche Höhepunkte seines Schaffens und interpretiert sie neu. Einige seiner bekanntesten Rave-Klassiker und -Hymnen hat er jetzt für Orchester und akustische Instrumente arrangiert und gemeinsam mit dem Budapest Art Orchestra eingespielt. Es begleiten ihn Alice Skye, Amythyst Kiah, Apollo Jane, Darlingside, Deitrick Haddon, Gregory Porter, Jim James, Kris Kristofferson, Luna Li, Mark Lanegan, Mindy Jones, Nataly Dawn, Skylar Grey und Víkingur Ólafsson.

Der erste Track ist nun zu hören: »Porcelain« mit Jim James (My Morning Jacket).

Reprise bietet Mobys erfolgreichste Tracks – »Go« zum Beispiel, »Extreme Ways« (einst zu hören in den Actionfilmen Bourne), »Natural Blues« oder »Why Does My Heart Feel So Bad?«. Manche dieser Fassungen sind jetzt sparsamer, langsamer, andere schöpfen das fulminante Potenzial eines Orchesters aus. Drei Jahrzehnte nach Mobys Karrierebeginn ist Reprise weniger eine Greatest-Hits-Platte als vielmehr ein Nachdenken darüber, wie sich Kunst im Lauf der Zeit an unterschiedliche Settings und Zusammenhänge anpassen kann.

Moby erklärt: »Es mag selbstverständlich klingen, doch für mich liegt der Sinn und Zweck von Musik im Vermitteln von Emotionen, im Teilen eines Aspekts der menschlichen Verfassung mit jemandem, der gerade zuhört.« Warum ein Orchester? »Ich sehne mich nach der Einfachheit und Verletzlichkeit, die man mit akustischer oder klassischer Musik erreichen kann.«

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos