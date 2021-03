Natalie Portman: Kinder sollen Geschlechterrollen überwinden

Natalie Portman (39) möchte, dass ihre Kinder den Geschlechterrollen trotzen. Die Schauspielerin hat in ihrem Buch „Natalie Portman’s Fables“ drei klassischen Geschichten eine neue Wendung gegeben und erklärt, wie der Wälzer dadurch inspiriert wurde, dass sie in den Geschichten, die sie dem neunjährigen Aleph und der vierjährigen Amalia erzählte, die Pronomen änderte, weil sie es leid war, dass sie nicht die Welt widerspiegelten.

Sie sagte dem HELLO! Magazin: „Ich ertappte mich dabei, dass ich die Pronomen in vielen ihrer Bücher änderte, weil so viele von ihnen überwältigend männliche Charaktere hatten, was nicht der Realität entsprach. Alle Bücher und Filme sollten die Welt widerspiegeln und nicht diese Art von verzerrter Geschlechterzuordnung haben. Jungen müssen sehen, dass Frauen eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Verfügung stehen, was sie denken und fühlen und wie sie die Welt erleben. (In Filmen und Büchern) müssen Frauen nicht nur knallharte Kriegerinnen oder kämpferisch und selbstbewusst sein. Wir brauchen auch Charaktere, die Selbstzweifel haben, die Fehler machen, weil wir alle Fehler machen, wir sind Menschen.“

Und Natalie sagte auch, dass es auch nicht hilfreich ist, Frauen nur zu loben. Sie fügte hinzu: „So viele Leute sagen Dinge wie ‚Frauen sind stärker und bessere Führungskräfte‘ und denken, dass sie damit ein feministisches Statement abgeben. Aber es ist für eine Frau, für jeden, einschränkend, auf ein Podest gestellt zu werden. Wie Ruth Bader Ginsburg sagte: ‚Ein Podest ist nur eine andere Art von Käfig.'“ Gute Einstellung!

