Nathan Evans bleibt mit seinen Shanty-Megahit „Wellerman“ weiter auf Erfolgskurs

Auch in dieser Woche bleibt Nathan Evans mit „Wellerman“ auf Erfolgskurs und holt sich zum dritten Mal in Folge Platz #1 der Offiziellen Deutschen Single Charts (GfK)! Insgesamt hat sich der Schotte hierzulande viermal die Chartspitze gesichert. Nathan Evans ist der erste schottische Künstler seit 2018 (Calvin Harris), der die deutsche Chartspitze erreicht hat. In den Airplaycharts kletterte „Wellerman“ auf Platz #7! Das globale Phänomen um den Hit „Wellerman“ erreicht aber auch in weiteren Ländern den Chartthron: In Großbritannien schoss der Song jetzt auf Platz #1! Ebenso in Norwegen, Österreich und Schweiz. In Irland erreichte er Platz #2, in den Niederlanden, Schweden und Belgien steht „Wellerman“ auf Platz #3, in Finnland auf Platz #12 und in Kanada auf Platz #58.

Alles begann mit einem singenden Postboten auf der Plattform TikTok, der mit seiner Interpretation der neuseeländischen Walfang-Ballade “Wellerman” einen viralen Trend lostrat. Vier Wochen und eine weltweite Bewegung später hat der aus Schottland stammende Sänger Nathan Evans seine Debüt-Single “Wellerman” und “Wellerman 220Kid & Killen Ted Remix” veröffentlicht. Aktuell hat Nathan Evans über 1,2 Millionen TikTok-Follower und ist unter den Top 300 der meist gehörten Artists aus Spotify weltweit. Darüber hinaus hat es „Wellerman“ in die Game-Welt geschafft, u.a. mit eigenem „Sea Of Thieves“ Video und zudem bei Fortnite!

Es brauchte nicht mehr als ein rhythmisches Klopfen auf der Gitarre und eine Jahrhunderte alte Melodie, im schottischen Twang vorgetragen, und aus dem Sea Shanty wurde schnell ein Phänomen. Denn schon bald stimmte ganz TikTok ein und formierte einen vielstimmigen Seemannschor. Sogar Größen wie Andrew Lloyd Webber, Gary Barlow und Ronan Keating haben ihre Versionen beigetragen, die TikTok-Twins Lisa und Lena tanzten bereits zum Remix und für die Bundesliga hat Nathan Evans sogar eine eigene Version des „Wellerman“ aufgenommen. Vor kurzen hat er sich auch mit der erfolgreichsten Shanty-Rockband Europas, Santiano, zusammengetan und das erste offizielle „Wellerman“-Duett veröffentlicht! Für Herbst hat Nathan Evans bereits erste Tourdaten für Großbritannien angekündigt und will so bald es möglich ist, auch in Deutschland seinen Shanty-Hit live präsentieren.

Foto: (c) Jo Hanley / Universal Music