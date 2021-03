Neue True-Crime-Reihe mit Jenke von Wilmsdorff: „JENKE. CRIME.“

Was treibt einen jungen Mann dazu, statt Maschinenbauer Drogenboss zu werden? Wie funktioniert der internationale Drogenhandel abseits von verklärter Hollywoodfilm-Romantik? Was geht im Kopf eines mehrfach verurteilten Straftäters vor? Jenke von Wilmsdorff fragt nach und konfrontiert in der neuen True-Crime-Reihe „JENKE. CRIME.“ ab 4. Mai, dienstags, 20:15 Uhr, auf ProSieben Verbrecher mit ihren Opfern und den Schauplätzen ihrer kriminellen Vergehen.

Der ausgezeichnete Journalist setzt sich dazu mit vier Männern an einen Tisch: Drei Männer wurden zusammen zu mehr als 70 Jahren Haft verurteilt. Den vierten Mann wird Jenke zum Prozessauftakt im Frühjahr 2021 begleiten. Drogenhandel, Raub, Körperverletzung, millionenschwere Cyberkriminalität, Menschenhandel: Was sagen die Kriminellen selbst zu ihren Taten? Wie bewerten sie ihre Verbrechen gegenseitig?

Jenke von Wilmsdorff: „Kein Mensch ist nur böse, niemand ausschließlich gut. Warum wird man zum Täter? Und wie glaubhaft ist der Reuige? Ist der Knast die beste Berufsschule? All das möchte ich herausfinden, in Gesprächen mit Kriminologen, Psychologen, Opfern und: den Tätern an einem Tisch.“

ProSieben Senderchef Daniel Rosemann: „Mit ,JENKE. CRIME.‘ bringt Jenke von Wilmsdorff in einer vierteiligen Reihe ein neues Genre zu ProSieben: True Crime. Dabei können die Zuschauer auf Jenkes Stärken als Journalist vertrauen: Jenke geht ohne Vorbehalte in neue Situationen und auf fremde Menschen zu. Er sucht immer die Geschichte hinter der Geschichte – ohne zu romantisieren oder vorab zu urteilen.“

„JENKE. CRIME.“ – ab 4. Mai 2021, dienstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben

Foto: (c) ProSieben