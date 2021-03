Nick Jonas und seine Traumrolle

Nick Jonas (28) würde liebend gerne Bruce Springsteen (71) in einem Film spielen. Der Sänger träumt davon, eines Tages die Rolle der Musiklegende auf der großen Leinwand zu spielen, weil er sich mit Bruce durch die Musik sehr verbunden fühlt.

Er sagte im Interview mit „Apple Music“: „Es ist ein Traum von mir, und ich werde es einfach sagen und hoffen, dass es bei den richtigen Ohren ankommt, aber es ist ein Traum von mir, ihn eines Tages in einem Film zu spielen und seine Geschichte auf eine Art und Weise zu erzählen, die ihn ehren würde und an der er beteiligt sein könnte. Also kann das hoffentlich eines Tages passieren. Das, was mir wirklich aufgefallen ist, nachdem ich eine Show besucht habe, ist einfach, dass er seine ganze Karriere lang ein Champion für seine Fans war, und das sieht man bei den Shows. Es geht um sie. Jeder Moment dreht sich um sie, sie haben die beste Erfahrung, die beste Nacht ihrer Woche, ihres Lebens, ihres Jahres, was auch immer.“

Mal sehen ob es die richtigen Augen und Ohren mitbekommen!?

