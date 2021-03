Nina June veröffentlicht zweite neue Single „Like An Enemy”

Die in Amsterdam lebende Sängerin und Songwriterin Nina June veröffentlicht mit „Like An Enemy” die zweite Single zu ihrem neuen Projekt (Infos folgen). Genau wie der erste Song „Rainbow Ashes” wurde auch „Like An Enemy” von dem britischen Produzenten Duncan Mills (Florence + The Machine, The Vaccines, Jake Bugg) produziert.

Nina sagt zum neuen Song: „Mit diesem Lied stehe ich für mich selbst als starke Frau ein – auch retrospektiv für alle Male als ich es nicht getan habe, obwohl ich es hätte tun sollen.” Das Musikvideo entstand unter der Regie von Lyon Pol und June erklärt dazu: „Es geht um die ganze Bandbreite an Emotionen, die man durchlebt, wenn man verletzt wurde. Man muss mutig sein, um diese Emotionen zu zeigen und verletzlich zu sein heißt nicht, dass man schwach ist. Wir werden darauf konditioniert, höflich zu sein, aber manchmal braucht es Ehrlichkeit statt Güte.”

Foto: (c) Rui Reis Maia