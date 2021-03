Olivia Wilde gratuliert Jason Sudeikis

Olivia Wilde (36) freut sich für ihren ehemaligen Verlobten Jason Sudeikis nach dessen Erfolg bei den Critics‘ Choice Awards. Sie war begeistert, als ihr Ex-Partner am Sonntag (07.03.2021) als bester Schauspieler in einer Comedy-Serie für „Ted Lasso“ ausgezeichnet wurde. Nachdem die Serie auch als beste Comedy-Serie ausgezeichnet wurde und Hannah Waddingham für ihre Arbeit in der Sendung als beste Nebendarstellerin in einer Comedy-Serie geehrt wurde, konnte Olivia ihre Aufregung nicht mehr zurückhalten.

Olivia, die jetzt mit Harry Styles zusammen ist, twittert: „Gratulation an Jason und die gesamte Ted Lasso Familie zu euren @CriticsChoice-Gewinnen! @jasonsudeikis @hanwaddingham @brendanhunting @joekellyjk47 @VDOOZER! So happy for you guys.“

Und in Anspielung auf die lässige Kleidung, die ihr ehemaliger Partner wieder trug, um den Preis entgegenzunehmen, fügte sie hinzu: „Ich hoffe, das bedeutet, dass wir alle weiterhin Kapuzenpullis tragen, wenn die Zeremonien nächstes Jahr wieder persönlich sind.“

Foto: (c) PR Photos