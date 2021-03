„Ostfriesenangst“: ZDF-Samstagskrimi mit Julia Jentsch

Kommissarin Ann Kathrin Klaasen (Julia Jentsch) und ihre Kollegen Frank Weller (Christian Erdmann) und Rupert (Barnaby Metschurat) kommen in ihrem neuen Fall dem BKA in die Quere. „Ostfriesenangst“, der fünfte Film der Ostfriesland-Krimireihe nach dem gleichnamigen Roman von Klaus-Peter Wolf, läuft am Samstag, 20. März 2021, 20.15 Uhr, im ZDF. Der Samstagskrimi ist bereits ab Freitag, 19. März 2021, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar.

Eine Schulklasse kommt ohne ihren Lehrer aus dem Watt zurück. Ist er bei einsetzender Flut ums Leben gekommen, oder haben ein paar Schüler die Situation ausgenutzt, um ihren verhassten Lehrer loszuwerden? Als eine Leiche geborgen wird, nimmt der Fall mit dem Auftreten der BKA-Beamtin Elisabeth Fädli (Natalie Belitski) eine neue Wendung: Der Tote aus dem Watt ist nicht der Lehrer, sondern ein Kollege vom BKA. Dieser war, wie Fädli und weitere Kollegen auch, zur Überwachung des höchst rückfallgefährdeten Sexualstraftäters Gerd Eichinger (Harald Windisch) abgestellt worden, der sich derzeit in der Stadt Norden aufhält. Ann Kathrin treibt die Frage um, was wirklich im Watt vorgefallen ist, und nimmt die BKA-Beamten ins Visier. Auch wenn ihr Chef Ubbo Heide (Kai Maertens) anderer Meinung ist, ist Ann Kathrin davon überzeugt, dass Elisabeth Fädli und ihr Kollege Schröter (Jan Krauter) der Schlüssel für den Fall sind und mehr wissen, als sie zugeben.

Unter der Regie von Hannu Salonen spielen in weiteren Rollen Ernst Stötzner, Andreas Euler, Alexis Salsali, Marie Schöneburg, Elisa Schlott, Anselm Bresgott und andere. Das Drehbuch schrieb Christian Limmer.

Foto: (c) ZDF / Sandra Hoever