Patrick Schwarzenegger interessiert an Papas Ratschlägen

Patrick Schwarzenegger (27) holt sich schauspielerische Ratschläge von seinem Vater, Arnold Schwarzenegger, um von dessen 50-jähriger Karriere zu lernen.

Auf die Frage, ob Arnold ihm gerne zeigt, wie es geht, sagte er im ‚Smallzy’s Celebrity Small Talk‘-Podcast: „Nein, das tut er nicht. Wissen Sie, wenn ich Fragen habe oder wenn ich einen Rat hätte oder hören möchte, was er zu sagen hat, frage ich, aber ansonsten nein. Ich würde es nicht sagen.“

Patrick wuchs im Rampenlicht auf und begann seine Karriere im Alter von 10 Jahren, als er eine kleine Rolle hatte, aber er wusste immer, dass sein Vater ein großer Star war. Auf den Erfolg seines Vaters angesprochen, sagte er: „Ich denke, von einem gewissen Alter an verstand ich das Ausmaß seiner Berühmtheit, seines Namens und seiner Macht. Dann, als er als Gouverneur kandidierte und alles. Also, ja, ich wusste es. Der ehemalige Gouverneur heute wäre ziemlich hart. Er ist sehr geradlinig. Er ist das, was man sieht. Er redet nicht um den heißen Brei herum. Er ist, wer er ist und er hat keine Angst, seine Meinung zu sagen.“

Ja, Feedback wird dann entsprechend ausfallen!

Foto: (c) David Gabber / PR Photos