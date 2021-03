Pierce Brosnan spielt Dr. Fate

Pierce Brosnan (67) soll Dr. Fate im neuen „Black Adam“-Film spielen. Er wurde bekannt durch seine Rolle als James Bond in vier Filmen von 1995 bis 2002. Jetzt hat er eine Rolle an der Seite von Dwayne Johnson in dem mit Spannung erwarteten DC-Film bekommen.

Dr. Fate ist der Sohn eines Archäologen und einer der ältesten Charaktere von DC, während Dwayne die Hauptrolle in dem kommenden Film spielen wird, der eigentlich schon seit Jahren in Arbeit ist. Das bekannte Duo wird am Set von Aldis Hodge, der Hawkman spielt, Noah Centineo als Atom Smasher und Quintessa Swindell als Cyclone begleitet, wie „The Hollywood Reporter“ berichtet.

Das Projekt soll im April mit den Dreharbeiten starten, obwohl DC bisher über Details zur Handlung und den Charakteren Stillschweigen bewahrt hat. Der Film wird unter der Regie von Jaume Collet-Serra gedreht, der zuvor Dwayne in dem Disney-Film „Jungle Cruise“ inszenierte.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos