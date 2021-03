Pink und Rag’n’Bone Man im Duett

Pink und Rag’n’Bone Man haben ein Duett für sein kommendes Album aufgenommen. Die Musikerin und der britische Singer-Songwriter planten seit den BRIT Awards 2020 diese zusammenarbeit. Und ihr Track „Anywhere Away From Here“ wird auf Rag’n’Bone Mans heiß erwarteter LP „Life By Misadventure“ zu hören sein, die am 7. Mai erscheint.

Wie es zu dem Duett kam, erzählte Pink in der Bizarre-Kolumne der Zeitung „The Sun“: „Ich bin Rag’n’Bone Man zum ersten Mal 2017 in Europa begegnet, kurz nachdem ich seinen Song ‚Human‘ gehört hatte. Seitdem wusste ich, dass ich eines Tages mit ihm zusammenarbeiten wollte. ‚Anywhere Away From Here‘ könnte kein besserer Song für uns sein, um gemeinsam zu singen. Ich fühle mich so geehrt, ein Teil dieser Zusammenarbeit zu sein.“

Während der ‚Giant‘-Hitmacher hinzufügte: „Dieser Song ist eine ehrliche Reflexion über den Wunsch, aus unangenehmen Situationen zu verschwinden – über die Verletzlichkeit, die wir alle haben.“

Foto: (c) David Gabber / PR Photos