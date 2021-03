Rag’n’Bone Man: Neue Single „Fall In Love Again“

Rag’n’Bone Man (36) hat seine neue Single „Fall In Love Again“ veröffentlicht. Der Musiker hat seinen Fans einen weiteren Vorgeschmack auf sein mit Spannung erwartetes zweites Studioalbum „Life By Misadventure“ gegeben. „Fall In Love Again“ wurde in den Phantom Studios in Tennessee aufgenommen und ist einer der verletzlichsten Songs des BRIT Award-Gewinners, der mit bürgerlichem Namen Rory Graham heißt, und handelt von der „Sabotage der eigenen Beziehung aus Angst vor einer Bindung“.

Er singt: „Ich werde das Gespräch vermeiden / Sagen, dass ich meinen Freiraum brauche, nicht weil ich es will, ich werde irgendeine schlechte Ausrede erfinden / Jedes Mal, wenn ich dir nahe komme.“

Über den Track sagte Rag’n’Bone Man u.a.: „‚Fall in Love Again‘ ist ein Song, den Ben Jackson-Cook und ich an einem versoffenen Nachmittag in Leiper’s Fork, Tennessee, geschrieben haben. Er hat die Melodie geschrieben und ich den Text. Der Song handelt von Sabotage: die eigene Beziehung zu sabotieren aus Angst vor einer Bindung.“

