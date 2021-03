Regé-Jean Page spielt in an der Seite von großen Namen

Regé-Jean Page (31) spielt neben Ryan Gosling und Chris Evans in der Netflix-Verfilmung „The Gray Man“. Auch Billy Bob Thornton und Alfre Woodard sind an Bord.

Nach seiner Hauptrolle als Herzensbrecher Simon Basset, Duke of Hastings in dem Netflix-Hit „Bridgerton“ hat er eine Rolle in dem kommenden Action-Thriller der Russo-Brüder für den Streaming-Riesen an Land gezogen, zusammen mit dem legendären Thornton und dem „Clemency“-Star, berichtet Deadline. Der Spionage-Streifen zeigt die Geschichte von einem ehemaligen CIA-Agenten, der zum freiberuflichen Attentäter namens Court Gentry (Ryan Gosling) wird, der auch als „The Gray Man“ bekannt ist, und der von seinem ehemaligen CIA-Kollegen Lloyd Hansen (Chris Evans) quer über den Globus gejagt wird.

Ana De Armas, Wagner Moura, Jessica Henwick, Dhanush und Julia Butters gehören ebenfalls zum Cast. Die Dreharbeiten verzögerten sich aufgrund der Coronavirus-Pandemie, sollen aber in den kommenden Wochen beginnen.

Foto: (c) PR Photos