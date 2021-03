Rihanna deutet neuen Song an

Rihanna hat angedeutet, dass sie „bald“ eine neue Single veröffentlichen könnte. Sie teilte auf Instagram ein Video, das sie in Erinnerung ihres Engagements für den Women’s History Month zusammengestellt hatte und in dem es um ihre „Anti“-Ära ging. In der Bildunterschrift schrieb sie: „Dankbar an den Allerhöchsten für die Unterstützung in meinem Kreis… Gratulation an alle, die zu dieser Ära [‚Anti‘] beigetragen haben, danke Team.“

Und ein Follower kommentierte: „Feiere, indem du einen Song veröffentlichst“, worauf sie antwortete: „Ich denke, das sollte ich“ mit dem Bald-Pfeil-Emoji.

Die ‚Diamonds‘-Hitmacherin fügte dann hinzu: „nur 1 Song lol“.

Foto: (c) Landmark / PR Photos