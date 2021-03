Selena Gomez: Ein Leben ohne Musik?

So hart wird es nicht kommen, doch Selena Gomez (28) erwägt, sich von der Musik zurückzuziehen. Sie sagte, sie wolle ihrer musikalischen Karriere „eine letzte Chance“ geben, bevor sie sich entschließt, sich für immer aus der Musikindustrie zurückzuziehen, da sie glaubt, dass die Leute sie nicht „ernst nehmen“ und sich nicht für das Material interessieren, das sie veröffentlicht.

Sie sagte der Zeitschrift Vogue: „Es ist schwer, weiter Musik zu machen, wenn die Leute dich nicht unbedingt ernst nehmen. Ich hatte Momente, in denen ich mir dachte: ‚Was ist der Sinn? Warum mache ich das weiter?‘ ‚Lose You to Love Me‘ empfand ich als den besten Song, den ich je veröffentlicht habe, und für manche Leute war es trotzdem nicht genug. Ich denke, es gibt eine Menge Leute, die meine Musik mögen, und dafür bin ich so dankbar, dafür mache ich weiter, aber ich denke, wenn ich das nächste Mal ein Album mache, wird es anders sein. Ich möchte es ein letztes Mal versuchen, bevor ich mich vielleicht von der Musik zurückziehe.“

Wenn sie sich vom Singen zurückzieht, könnte Selena ihre freie Zeit nutzen, um mehr Film- und Fernsehrollen anzunehmen.

