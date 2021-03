Seit Freitag: Lotus, Spyzr & Salt ’n’ Pepa mit Push it! (El Profesor Remix)

Nachdem der mysteriöse Produzent EL PROFESOR schon 2018 mit dem von der GfK zum offiziellen Sommerhit des Jahres gewählten Tracks BELLA CIAO im HUGEL Remix Gold und Platin abstaubte und die Charts in Europa beherrschte, veröffentlicht er nun einen fetten Remix zum All Time Klassiker PUSH IT! von und mit SALT-N-PEPA in Zusammenarbeit mit Lotus und SPYZR.

Die legendäre Female-Hip-Hop-Crew aus den USA ist momentan wieder in aller Munde, nachdem Ende Januar ihre Filmbiografie erschien und sie bei den diesjährigen Grammy-Awards eine Auszeichnung für ihr Lebenswerk erhalten.

Der EL PROFESOR Remix zur Neuauflage des 80er-Welthits überzeugt mit groovegeladenen Drums, zeitgemäßen Bass-Sounds und natürlich die einprägsamen Lyrics, die schon jetzt jeder mitsingen kann.

Dem Sommerhit 2021 steht nichts mehr im Wege!

Foto: (c) LooMee TV