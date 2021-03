Slowthai würde gerne was mit Dizzee Rascal machen

Slowthai (26) würde gerne mit Dizzee Rascal ins Studio gehen, um an einer Kollaboration zu arbeiten. Der Rapper hat verraten, dass Dizzee ganz oben auf seiner Liste von Rap-Kollegen steht, mit denen er gerne mal einen Track zusammen machen würde.

Im Gespräch mit DJ Semtex in seinem „Hip Hop Raised Me“-Podcast sagte er: „Ich würde gerne etwas mit Dizzee machen, aber es muss der richtige Mann sein, ich weiß nicht, verstehst du, was ich sagen will? Ich denke, ich muss mit ihm in einem Raum sein und mich bei der Arbeit gegenseitig inspirieren…“ Semtex antwortete: „Ja, weil ihr zwei euch gut verstehen würdet.“ Woraufhin Slowthai antwortete: „Ja, es wird passieren, Mann, es wird passieren! Wir müssen uns sowieso zusammentun, auch wenn es nicht um eine Musiksache geht, sondern um etwas ganz Normales.“

Die Fans bleiben jedenfalls gespannt!

Foto: (c) Universal Music