St. Vincent kündigt neue Single an

St. Vincent (38) hat ihre kommende Single „Pay Your Way In Pain“ mit einem Trailer angeteasert. Die Sängerin teilte in den sozialen Medien einen Clip, in dem sie durch einen verwahrlosten Wohnblock rennt, bevor sie ein Telefon abnimmt.

Sie ist zu hören, wie sie antwortet: „Hallo?“, woraufhin eine tiefe Stimme antwortet: „Hallo, Annie“. Die Zuschauer werden dann aufgefordert, „jetzt anzurufen“.

Die Stimme kündigt dann ihr Musik-Comeback an, als ob es sich um einen bevorstehenden Film handeln würde und sagt: „Sie ist zurück in einer neuen Rolle, wie Sie sie hier noch nie gesehen haben. Mit der neuen Single, ‚Pay Your Way In Pain‘. Niemand hat es erwartet, niemand hat es geglaubt und niemand konnte es aufhalten.“

Foto: (c) Landmark / PR Photos