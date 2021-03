Star Wars: Ewan McGregor, Hayden Christensen und Indira Varma

Indira Varma (47) wird neben Ewan McGregor und Hayden Christensen die Hauptrolle in der „Obi-Wan Kenobi“-Serie von Disney+ übernehmen.

Die Schauspielerin, bekannt durch ihre Rollen in „Game Of Thrones“ und „For Life“, wird in der neuen Serie neben Ewan McGregor und Hayden Christensen (Darth Vader) zu sehen sein. Ihr Charakter und wie sie in die Handlung passt, wird noch unter Verschluss gehalten, berichtet Deadline.

In der Zwischenzeit verriet Ewan McGregor, dass er die Rolle des Obi-Wan in der kommenden Serie „viel mehr“ genießen wird als in der erfolgreichen Filmreihe, weil er glaubt, dass sie sich „realer“ anfühlen wird.

Foto: (c) PR Photos