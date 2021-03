Start der zweiten Staffel „Stahl:hart gegen Mobbing“

– Auftakt der zweiten Staffel mit Anti-Gewalt-Trainer Carsten Stahl

– Fünf neue Folgen

– Start: Mittwoch, 14. April 2021, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Bei Mobbing kennt er kein Pardon: Carsten Stahl (49) besucht seit Jahren Schulen in ganz Deutschland, um Opfern zu helfen und Täter wachzurütteln. Mit Herzblut und einem starken Willen setzt sich der Anti-Gewalt-Trainer für Gerechtigkeit, Toleranz und Veränderung in den Köpfen der Schüler ein. In fünf neuen Folgen zeigt Stahl Schülerinnen und Schülern die gravierenden Folgen von Mobbing auf und steht an der Seite der Opfer. Auftakt der zweiten Staffel „Stahl:hart gegen Mobbing“ ist am Mittwoch, den 14. April 2021, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Mobbing kann viele Gesichter haben – und trifft Kinder besonders hart. Konservative Schätzungen gehen in der Bundesrepublik von etwa 500.000 Kindern aus, die Mobbing erfahren. Für Carsten Stahl ist das nicht hinnehmbar: Der Anti-Gewalt-Trainer mit bewegter Vergangenheit setzt sich seit Jahren an Schulen in ganz Deutschland für Toleranz ein und will bei Schülerinnen und Schülern ein Bewusstsein für die teuflische Spirale des Mobbings schaffen.

In der zweiten Staffel „Stahl:hart gegen Mobbing“ besucht der Berliner fünf Schulen, die dringend auf Hilfe angewiesen sind. So plagen unter anderem den Achtklässler Kenny aus Rathenow Suizidgedanken – und das bereits mit 15 Jahren. Denn jeden Tag leidet er unter den heftigen Mobbing- und Gewaltattacken seiner Mitschülerinnen und Mittschüler. Alpträumen quälen den Teenager und er schwänzt aus Angst die Schule. Kenny ist zur Zielscheibe geworden, weil er stottert. Für seine verzweifelte Mutter ist das eine unerträgliche Situation. In ihrer Not wendet sie sich an Carsten Stahl.

Stahl will toxische Denkmuster aufbrechen und bei Opfern wie Tätern das Bewusstsein für Taten und Leid schärfen. Dabei greift der 49-Jährige auf seine langjährige Erfahrung als Anti-Gewalt-Trainer mit verhaltensauffälligen Jugendlichen sowie seine bewegte Vergangenheit zurück. Seit 2014 engagiert sich der Berliner zudem mit „Camp Stahl“ bundesweit gegen Gewalt und Mobbing und tritt für Toleranz und gegenseitigen Respekt ein.

Foto: (c) RTLZWEI