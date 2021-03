Start von „I Can See Your Voice“

Nächste Runde für den musikalischen Ratespaß: „I Can See Your Voice“ startet am 30. März 2021, 20.15 Uhr bei RTL. Immer dienstags präsentiert Moderator Daniel Hartwich die temporeichste Comedy-Musikshow mit der wahrscheinlich höchsten Promi-Dichte im deutschen TV. In jeder der sechs Folgen von „I Can See Your Voice” tritt ein neuer Musik-Star mit seinem Superfan an. Von The BossHoss über Barbara Schöneberger bis Maite Kelly oder Hartmut Engler. Welcher dieser Musik-Stars enttarnt die falschen Sänger und gewinnt für seinen Superfan 10.000 Euro Preisgeld?

Unterstützt wird das Rate-Team (Musik-Star und Superfan) von einem fünfköpfigen Promi-Panel, dessen Kommentare und Diskussionen zum Mitlachen einladen. Wer hat hier eine unfehlbare Menschenkenntnis? Und wer ist dem Rate-Team so gar keine Hilfe, dafür aber unglaublich unterhaltsam?

Übersicht der sechs „I Can See Your Voice“-Shows

Show 1 / Di., 30. März 2021 ab 20.15 Uhr

Musik-Stars The BossHoss mit Superfan Marleen (Bad Salzuflen)

Promi-Panel: Thomas Hermanns, Oliver Pocher, Motsi Mabuse, Ilka Bessin und Victoria Swarowski

Show 2 / Di., 6. April 2021 ab 20.15 Uhr

Musik-Star Barbara Schöneberger mit Superfan Niels (Wuppertal)

Promi-Panel: Thomas Hermanns, Tim Mälzer, Ross Antony, Caroline Frier und Jorge Gonzalez

Show 3 / Di., 13. April 2021 ab 20.15 Uhr

Musik-Star Maite Kelly mit Superfan Kristin (Grimma)

Promi-Panel: Thomas Hermanns, Tim Mälzer, Sophia Thomalla, Sasha und Jürgen von der Lippe

Show 4 / Di., 20. April 2021 ab 20.15 Uhr

Musik-Star Hartmut Engler mit Superfan Katja (Berlin)

Promi-Panel: Thomas Hermanns, Tim Mälzer, Sophia Thomalla, Oliver Geissen und Michael Kessler

Show 5 / Di., 27. April 2021 ab 20.15 Uhr

Musik-Star Jeanette Biedermann mit Superfan Jenny (Wiesbaden)

Promi-Panel: Thomas Hermanns, Tim Mälzer, Jorge Gonzalez, Lili Paul-Roncalli und Sabrina Mockenhaupt

Show 6 / Di., 4. Mai 2021 ab 20.15 Uhr

Musik-Star Max Mutzke mit Superfan Mandy (Sulzbach am Main)

Promi-Panel: Thomas Hermanns, Tim Mälzer, Ross Antony, Joachim Llambi und Sabrina Mockenhaupt

Foto: (c) TVNOW / Frank W. Hempel