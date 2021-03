„The Biggest Loser“: Halbfinale und großes Prime-Time-Finale heute und Montag in SAT.1

Auf der Zielgeraden: Jessica, Sonja, Ole, Gianluca und Luca kämpfen weiter um den Sieg bei „The Biggest Loser“ 2021. Wer ins große Prime-Time-Finale einzieht, entscheidet sich im Halbfinale am heutigen Sonntag, 28. März 2021, um 17:35 Uhr. Bereits am darauffolgenden Tag sehen SAT.1-Zuschauer das finale Kräftemessen auf der Waage – am Montag, 29. März 2021, um 20:15 Uhr. Ganz oben auf dem Siegertreppchen steht am Ende nur, wer beim abschließenden Wiegen prozentual zu seinem Ausgangsgewicht am meisten abgenommen hat. Die Gewinnerin oder den Gewinner erwartet der Titel „The Biggest Loser“ 2021 und die Siegprämie von 50.000 Euro.

Moderiert wird das Finale von Christine Theiss und Matthias Killing.

„The Biggest Loser“ – das Halbfinale am Sonntag, 28. März 2021, um 17:35 Uhr, und das große Finale am Montag, 29. März 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Foto: (c) obs / SAT.1