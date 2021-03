Tom Jones: Nach der Corona-Impfung

Tom Jones (80) fühlt sich nach der Corona-Impfung quasi unverwundbar. Er hat seine beiden Injektionen zum Schutz vor dem Virus erhalten und will nach dem letzten Jahr, in dem er eingesperrt war, unbedingt wieder auf die Bühne.

Er sagte der Zeitung „Daily Telegraph“: „Ich habe die beiden Spritzen bekommen. Ich bin jetzt kugelsicher! Auf die Bühne zu gehen ist das, was ich am meisten vermisst habe. Ich warte meine Zeit ab – aber ich habe nicht so viel Zeit zum Abwarten. Ich will nicht 90 sein, bevor ich wieder auf die Straße kann!“

Vor ein paar Jahren sagte er eine Reihe von Auftritten ab, nachdem er mit einer bakteriellen Infektion ins Krankenhaus eingeliefert worden war und er war entsetzt, als ein Arzt vorschlug, er solle langsamer machen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos