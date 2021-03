Una Healy: Kommen „The Saturdays“ zurück?

Una Healy (39) glaubt, dass sich The Saturdays wieder vereinen werden. Sie würde gerne wieder mit dem Rest der Truppe, Vanessa White, Rochelle Humes, Mollie King und Frankie Bridge, zusammenarbeiten und wünscht sich eine baldige Reunion.

Angesprochen auf die Möglichkeit, dass The Saturdays wieder zusammenkommen, sagte sie der Zeitung „The Sun“: „Mehr als einer hat gesagt: ‚Wäre es nicht schön, wieder etwas zu machen?‘ Ich rechne damit, dass es passieren wird. Ich würde gerne wieder etwas mit den Mädels machen, also werden wir sehen. Ich hoffe es, solange wir noch frisch und jung sind. Ich denke, es wäre schön, es eher früher als später zu tun. Wir haben einige tolle Songs. Jemand schickte mir neulich einen Link zum Megamix und ist es schlimm zu sagen, dass ich selbst begeistert war? Ich liebe diese Musik wirklich. Sie ist so aufbauend. Ich würde liebend gerne wieder da raus gehen.“

Foto: (c) Landmark / PR Photos