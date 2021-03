Una Healy sucht nicht mehr

Una Healy (39) ist nicht mehr auf der Suche nach Liebe und ist „glücklich“, Single zu sein. Sie hofft, dass sie nach der Trennung von Ehemann Ben Foden ein zweites Mal „den Einen“ treffen kann.

Sie sagte der Zeitung „Sunday Mirror“: „Ich bin glücklich, Single zu sein, ich bin nicht auf der Suche nach jemandem. Vielleicht wird es beim zweiten Mal, wenn ich ‚den Einen‘ treffe, für länger sein. Man will einfach jemanden, der ein anständiger Mensch ist, man muss kompatibel sein, und jemanden, der einen zum Lachen bringt und der für einen da ist.“

Und die Sängerin sagt auch, dass es in der Vergangenheit Beziehungen gab, in denen sie geblieben ist, obwohl sie nicht funktionierten, und sie hat in der Vergangenheit Menschen „zweite Chancen“ gegeben.

