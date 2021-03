Zayn Malik und die Country-Luft

Zayn Malik (28) hat verraten, dass er ein großer Fan von Country-Musik ist und gerne bei einem Track mit Chris Stapleton mitwirken würde.

Er veröffentlichte am Mittwoch (17.03.21) eine Überraschungs-Kollaboration mit der Folk-Pop-Sängerin Ingrid Michaelson (To Begin Again) und verriet, dass er auch ein großer Fan von Country-Musik ist und darüber gesprochen hat, in Zukunft mit Chris zusammenzuarbeiten. Im Gespräch mit „Radio.com“ verriet Zayn: „Ich höre eine Menge Country-Musik. Wenn es da draußen gute Country-Stimmen gibt, bin ich ein Fan.“ Er sagte auch, er sei ein „massiver Fan von Chris Stapleton und ich würde gerne mit ihm arbeiten. Ich habe ihn schon einmal angesprochen und er hat gesagt, dass er etwas machen möchte, also würde ich gerne in der Zukunft etwas mit ihm machen.“

Zayn erzählte auch, dass „To Begin Again“ vom Wiederaufbau und Neuanfang handelt, nachdem die COVID-19-Pandemie die Welt erschüttert hat.

Foto: (c) PR Photos