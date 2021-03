Viola Davis ist „absolut begeistert“, für einen Oscar nominiert zu sein.

Die 55-jährige Schauspielerin wurde von der „Academy of Motion Picture Arts and Sciences“ mit einer Nominierung in der Kategorie „Beste Schauspielerin“ für ihre Rolle in „Ma Rainey’s Black Bottom“ geehrt und sie gibt zu, dass die Auszeichnung, die sie zur meistnominierten schwarzen Schauspielerin in der Geschichte der Oscars macht, sehr überwältigend ist.

Auf Instagram schrieb sie neben einem gelben Herz-Emoji: „Absolut begeistert!!! Glückwunsch an das ganze @MaRaineyFilm-Team! Verdient!“

Foto: (c) Lisa Holte / PR Photos