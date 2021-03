Yungblud: Der Druck ein Vorbild zu sein!

Eine gute Einstellung! Yungblud (23) sagt, der Druck, der mit der Vorbildfunktion einhergeht, sei es „wert“. Er hat ein Ziel in seiner Karriere: Er will sicherzustellen, dass alle seine Fans „eine Stimme“ haben, und wenn das bedeutet, „fünf Zusammenbrüche am Tag“ zu haben, ist es ihm egal, solange er seiner Gemeinschaft dienen kann.

Im Gespräch mit der Zeitung „Daily Star“ sagte Yungblud: „Ich will einfach nur die Wahrheit sagen und den Leuten helfen, ihre Identität und ihr Geschlecht herauszufinden und sich mit Drogen, Liebe, Herzschmerz, Depression, Verlust, f****** allem auseinanderzusetzen. Es gibt immer Druck, ich meine f*** mich, ich habe fünf Zusammenbrüche am Tag, aber das ist es immer wert, ich muss einfach die f****** Wahrheit sagen. Ich gehöre buchstäblich zu einer Gemeinschaft, ich habe jedes Kind von jedem Kontinent getroffen, jede Form, jede Farbe, jede Größe, jede Identität, jede Lebensart, und ich möchte, dass sie alle wissen, dass sie eine f****** Stimme haben.“

Musik ist Gemeinschaft und kein kommerzieller Erfolg, das ist sein Fazit!

Foto: (c) Universal Music