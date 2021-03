Zac Efron: Die Geschichte geht weiter

Zac Efron (33) wird die zweite Staffel von „Um die Welt mit Zac Efron“ in Australien drehen. Er wird in der neuen Staffel der Netflix-Show mit dem Wellness-Experten Darin Olien durch das Land reisen. Die Gastgeber werden sich auf die Suche nach gesunden und nachhaltigen Lebensweisen begeben und den Zuschauern wunderschöne Orte vorstellen, an denen sie die lokale Kultur und Bräuche kennenlernen.

Efron, Michael Smikin und Jason Barrett werden die Serie produzieren. Brian Volk-Weiss, Cisco Henson und Olien fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten.

Zac hat während der Coronavirus-Pandemie in Australien gelebt und dort seine Freundin Vanessa Valladares kennengelernt.

Foto: (c) PRN / PR Photos