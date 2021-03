Zendaya: Unglaubliche Ehre!

Zendaya (24) feierte ihren SeeHer Award bei den Critics‘ Choice Awards am Sonntag (21.03.07) als „unglaubliche Ehre“. Sie erhielt die Auszeichnung, die an Frauen verliehen wird, die „Grenzen überschreiten, Stereotypen trotzen und die Wichtigkeit einer authentischen Darstellung von Frauen in der Unterhaltungslandschaft anerkennen“, bei der Preisverleihung am Sonntag von John David Washington überreicht und nutzte ihre Rede, um ihre Dankbarkeit zu zeigen.

Bei der Vorstellung seiner Freundin sagte John David: „Was für mich am meisten herausstach, neben ihrem unglaublichen Talent, war ihre Weisheit und ihr Urteilsvermögen. Mit 24 Jahren ist Zendaya bereits eine beeindruckende Schauspielerin, aber sie ist auch eine beeindruckende Kraft für das Gute.“

Abschließend sagte Zendaya, dass sich die Anerkennung für sie „sehr, sehr besonders“ anfühle: „Also, ja, das ist sehr, sehr besonders. Und ich danke euch so sehr. Und ich will das Wort nicht wieder verwenden, aber ich bin unglaublich dankbar für diesen Moment.“

Foto: (c) PR Photos