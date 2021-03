Zooey Deschanel ist perfekt

Zooey Deschanel ist die „perfekte Person“ in den Augen von Jonathan Scott. Die beiden sind seit August 2019 zusammen und in einem bezaubernden neuen Post, den er auf Instagram geteilt hat, hat Jonathan seine Freundin als die „perfekte“ Frau gefeiert.

Er postete ein Bild von sich und Zooey, wie sie einen Spaziergang genießen, und schrieb dazu: „Was für ein perfekter Tag mit meiner perfekten Person #BackToNature #SunnySkiesAhead“

Zooey trug auf dem Bild eine große Mütze und einige Fans wiesen darauf hin, dass die Größe ihres Hutes bedeutete, dass er gegen Jonathans Gesicht gepresst wurde, so dass der 42-jährige Star aussah, als wäre er in das Bild hinein gephotoshoppt worden. Und Zooey, 41, machte sich in den Kommentaren über die „Diskussion“ lustig.

Sie witzelte: „Haha. Eine Diskussion! Ich bin sehr amüsiert über diese Schlussfolgerung, dass Sie sich die Zeit nehmen würden, ein Bild von unserer Wanderung zu photoshoppen und nicht, dass ich unironisch eine lächerlich übergroße Osterhaube trug, die so groß war, dass sie kaum auf das Bild passte.“

